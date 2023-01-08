مصر.. رجل يذبح زوجته ويلتقط صور "سيلفي" مع جثتها ويرسلها لأهلها

أقدم زوج على ذبح زوجته، الأحد، والتقاط صور "سيلفي" مع جثتها وإرسالها إلى أسرة الضحية، بمحافظة الدقهلية في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بقتل زوج زوجته ذبحًا بقرية في محافظة الدقهلية، والتقاطه مجموعة من الصور "سيلفي" بجوار الجثة وإرسالها لأسرة الضحية، وعندما حاولو الإمساك به، هدد بذبح أبنائه.