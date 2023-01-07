غرامة مالية على زائري السد العالي.. جدل في مصر ورد حكومي
أثارت صورة متداولة تفيد بتوقيع غرامة على زائري السد العالي بأسوان جدلا خلال الساعات الماضية؛ ما استدعى ردا حكوميًا.
وتساءل معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى حقيقة ما يتم تداوله عن اللافتة التي تبين أنها حقيقية وموجودة في مدخل السد العالي، وأسباب فرض غرامة على الزائر، مستنكرين ذلك على اعتبار أنه لا يقتصر على المصريين فقط بل يمتد للأجانب ما يعطي صورة سلبية للسياح.
وفي ردها على الجدل الدائر، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إنه "بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فرض غرامة على التذاكر الخاصة بمشاهدة السد العالي بنسبة 20%؛ فإنه يتم الحصول على تذاكر زيارة السد العالي عند مدخل السد العالي على بعد 2 كيلومتر من المنصة (نقطة المشاهدة)".
وأضافت الوزارة المصرية في بيانها اليوم السبت: "يوجد كشك عند آخر نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد، وفي حال وجود أفراد بدون تذاكر يتم إبلاغهم بالعودة إلى نقطة التحصيل الأساسية فى مدخل السد أو تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى 20% (أي أن الزيادة المقدرة بـ 20 % سببها عدم دفع قيمة التذكرة في كشك التحصيل الأساسي)".