غرامة مالية على زائري السد العالي.. جدل في مصر ورد حكومي

وتساءل معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى حقيقة ما يتم تداوله عن اللافتة التي تبين أنها حقيقية وموجودة في مدخل السد العالي، وأسباب فرض غرامة على الزائر، مستنكرين ذلك على اعتبار أنه لا يقتصر على المصريين فقط بل يمتد للأجانب ما يعطي صورة سلبية للسياح.