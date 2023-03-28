الكويت.. إدانة شيخ من الأسرة الحاكمة و4 آخرين بقضية الصندوق الماليزي

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، شيخا من الأسرة الحاكمة وأربعة أشخاص آخرين بقضية غسل الأموال الشهيرة المعروفة إعلاميًا بقضية "الصندوق الماليزي"، التي أحيلت إلى القضاء منتصف العام الماضي.

وقضت المحكمة بحبس الشيخ وشريكه ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محامٍ متهم بذات القضية لمدة 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار أمريكي، وتغريمهم متضامنين 145 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 472 مليون دولار، وفقًا لصحف محلية.

ولم تكشف الصحف عن اسم الشيخ أو أي من المتهمين.