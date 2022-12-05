تصاعد خطاب الكراهية ضد العرب في أوروبا بعد التضخم وأزمات الطاقة

لم يستغرب العرب في أوروبا من تصاعد خطاب الكراهية ضدهم بعد الظروف الاقتصادية في بلدان القارة العجوز، إذا كان اللاجئون الأوكران نفسهم لاحظوا اختفاء تلك الاستجابة العاطفية القوية للأوروبيين تجاه نزوحهم بعد أزمات الطاقة والتضخم.

واشتكى بعض اللاجئين العرب مؤخرا من بعض التذمر والعنصرية التي يتعرضون لها في المدن الأوروبية، ولاحظوا ارتفاع وتيرتها في الأشهر الأخيرة، هي وما في باطنها من تحميلهم مسؤولية ما يجري بسبب تحمل دول القارة أعباءهم.

وتحمل في بعض الأحيان تلك الحوادث شكل غضب مكبوت ينعكس في التعامل أو بعض التذمر، وأحيانا تخرج من فم صاحبها بعبارات تعكس الاعتقاد الأوروبي بأن عبء اللاجئين أحد الأسباب الذي أوصل بلدان القارة إلى هذا الحد من الركود والتضخم.

لم نسلب أموالهم

وقال بهجت العربي (51 عاما) وهو فلسطيني يعيش في برلين: "لم تغب الاحتجاجات المناهضة للجوء واللاجئين عن المظاهرات التي خرجت في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، وكانت دائما تُدرج مع مطالب رفع الأجور وتحسين واقع الطاقة".

وأضاف العربي، الذي يعمل سائق حافلة في برلين: "الوضع الاقتصادي الصعب أخرج ما في جوف اللاجئين من كراهية وبغض تجاه اللاجئين، فمنذ السنوات الأولى لقدومنا إلى أوروبا، وهم دوما يرددون عبارات تتحدث عن أننا نسلب أموالهم ونعتاش على خيرات بلادهم".

شعر بهجت ببعض التمييز في المعاملة بعد اشتداد ظرف القارة الاقتصادي، حيث كان بعض الأوروبيين يبدون تعاطفهم معه ويسألونه عن بلده فلسطين وأهله في غزة دوما، أما اليوم فالوضع تغير.

وهنا قال: "في بنوك الطعام ومراكز التوظيف والأسواق دائما الأولوية للأوروبي وهذا حقهم، هذه بلادهم، لكن أن يصل الأمر إلى الشكوى والتذمر عند رؤيتنا فهذا المعيب، وهذا ما يتنافى مع شعاراتهم التي دوما يتحدثون بها على الإعلام".