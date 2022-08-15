"أينما وجد العرب حل الخراب".. عرب أوروبا يكرهون تاريخهم

وقال أبو ماجد (51 عامًا) وهو سوري مقيم في فرنسا منذ 20 عامًا: "لم أمانع بداية أن يكون موشيه اليهودي صديق ابني ماجد المقرّب لثقتي في المدرسة ونظام التربية والإرشاد في فرنسا، لكن بعد فترة شعرت بتعاطفه الكبير مع إسرائيل والصهيونية".