رويترز: الإمارات تبدأ إجراءات تسليم سانجاي شاه للدنمرك

نقلت وكالة "رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده بدأت عملية تسليم مواطن بريطاني إلى الدنمرك للاشتباه بتورطه في جرائم احتيال على سلطات الضرائب هناك بأكثر من مليار دولار.

ويشتبه في أن سانجاي شاه أدار مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنمركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح النقدية تزيد قيمتها على 9 مليارات كرونة دنمركية (1.32 مليار دولار).

ونفى شاه، الذي ألقت السلطات القبض عليه في دبي في يونيو/ حزيران، ارتكاب أي مخالفات.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يوم الاثنين، أن النائب العام رفض استئنافا قدمه شاه على قرار ترحيله.

وقال المسؤول الإماراتي في بيان أرسل لرويترز: "نعلم بقرار محكمة النقض في دبي برفض استئناف سانجاي شاه... عملية الترحيل ستبدأ الآن" دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك".