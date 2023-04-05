رويترز: الإمارات تبدأ إجراءات تسليم سانجاي شاه للدنمرك
نقلت وكالة "رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إماراتي قوله إن بلاده بدأت عملية تسليم مواطن بريطاني إلى الدنمرك للاشتباه بتورطه في جرائم احتيال على سلطات الضرائب هناك بأكثر من مليار دولار.
ويشتبه في أن سانجاي شاه أدار مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنمركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح النقدية تزيد قيمتها على 9 مليارات كرونة دنمركية (1.32 مليار دولار).
ونفى شاه، الذي ألقت السلطات القبض عليه في دبي في يونيو/ حزيران، ارتكاب أي مخالفات.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يوم الاثنين، أن النائب العام رفض استئنافا قدمه شاه على قرار ترحيله.
وقال المسؤول الإماراتي في بيان أرسل لرويترز: "نعلم بقرار محكمة النقض في دبي برفض استئناف سانجاي شاه... عملية الترحيل ستبدأ الآن" دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية لرويترز، يوم الاثنين: "نقدم المساعدة القنصلية لرجل بريطاني منذ اعتقاله في دبي في يونيو 2022 ونجري اتصالات مع السلطات المحلية".
ووقّعت الإمارات في العامين الماضيين مجموعة من معاهدات تسليم المطلوبين بما في ذلك مع الدنمرك في مارس/ آذار 2022 في إطار مساعيها للقضاء على تصور مفاده أنها ملاذ آمن لأموال غير مشروعة.
وقال المسؤول الإماراتي إن الدولة وافقت هذا العام على 30 طلب تسليم.
وأضاف المسؤول أن الإمارات صدقت بالكامل على 37 معاهدة لتسليم المطلوبين بينما لديها 8 قيد المصادقة إضافة لوجود 45 اتفاقا لتبادل المساعدة القانونية وأنها ملتزمة باحترام "نص وروح" تلك المعاهدات والاتفاقات.