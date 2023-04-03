الدنمارك: سانجاي شاه المتهم بالاحتيال سيُرحَّل من الإمارات

نقلت هيئة البث الدنماركية (دي.آر) اليوم الإثنين، عن وزارة العدل، قولها، إن البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال على السلطات الضريبية الدنماركية سيُرحَّل من الإمارات إلى الدنمارك.

وكانت قد قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي في 29 ديسمبر العام الماضي، بتسليم سانجاي شاه، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وفي بيان سابق لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد قدمت النيابة العامة إلى المحكمة كافة الأوراق والمستندات المُقدمة من الحكومة الدنماركية ضد سانجاي شاه، والتي توضح تورطه في جرائم احتيال وغسل أموال وطالبت بتسليمه، وبناءً على ذلك قضت الهيئة المُكلّفة بالنظر في القضية بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.

وألقت شرطة دبي القبض على شاه بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة خلال العام الماضي، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.