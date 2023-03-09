مصر.. تطورات جديدة في قضية منصة "هوج بول"

وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس 29 شخصًا، بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن اتهامهم بالنصب على ضحايا تطبيق "هوج بول".

ووجه للمتهمين تهم توجيه الدعوة للجمهور وكافة الناس دون تمييز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتلقي الأموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقي الأموال من المجني عليهم لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشف المحامي المصري عبد الرحمن جاد، عن تفاصيل جديدة حول عملية النصب على المصريين من خلال منصة "هوج بول" الإلكترونية.

وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عدد الضحايا لا حصر له، مشيرًا إلى أنه فحص حتى الآن ما يُقارب 230 بلاغًا، في نطاق الإسكندرية والبحيرة فقط، وأنه ما زال يستقبل أعدادًا كبيرة من البلاغات.

ولفت محامي عدد كبير من ضحايا "هوج بول"، إلى أن التطبيق كان عليه 500 ألف مشترك، منوهًا بأن القائمين على المنصة عدد كبير منهم من المصريين، إلى جانب عدد من الأجانب، بعضهم من الصين، بحسب ما جاء في المنشورات المتداولة.