مصر.. أول تعليق من البنك المركزي بعد واقعة "هوج بول"

وأكد البنك في بيان أنها "لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصرية، نظراً لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية".

وأشار إلى أن هذه الأنشطة "لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر إلى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها".



وجدد تحذيره من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.