السودان.. مقتل شرطيين على يد بائع متجول

قتل شرطيان سودانيان وأصيب موظف بلدية بجروح، اليوم السبت، بعدما سدد بائع متجول في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوب العاصمة الخرطوم طعنات قاتلة للثلاثة.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إن الحادثة وقعت خلال حملة لتنظيم الأسواق العشوائية نفذتها السلطات المحلية، حيث صادرت الشرطة بضائع الباعة المتجولين، ومن بينها "طاولة عرض" تخص الجاني.

وأشار شهود العيان إلى أن الجاني عاد إلى السوق عقب انتهاء حملة السلطات، وقام بعرض بضائع جديدة، بيد أن الشرطة عادت مرة أخرى وصادرتها، فاشتاط غضبًا وهاجمهم من الخلف وسدد طعنات بآلة حادة لشرطيين وموظف البلدية.