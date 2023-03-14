الحكم على مجرم في السلفادور بالسجن 1310 أعوام

وكشف المدعي العام السلفادوري رودولفو ديلجادو، أن زميل ويلمر، في الخلية ميغيل أنخيل بورتيو، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 945 عامًا، إذ أُدين بورتيو، بارتكاب 22 جريمة قتل و4 تهم شروع في القتل والابتزاز.

وقال المدعي العام إن "أعضاء العصابة الذين تسببوا في الكثير من الألم والحزن للشعب السلفادوري لن يخرجوا، وسيظلوا في السجن حتى يدفعوا ثمن كل جريمة من جرائمهم، سنضمن ذلك".