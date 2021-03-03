بعد 16 يوما على الزفاف.. مصري يقاضي زوجته أمام محكمة الأسرة

أقام زوج مصري دعوى طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، بعد مرور 16 يوما فقط على زواجهما بسبب عصبيتها وشتمها له.

واتهم الزوج في دعواه شريكة حياته وأهلها بابتزازه والاستيلاء على منزله، وتهديده بالسجن بقائمة المنقولات والمؤخر.

وقال الزوج البالغ من العمر 31 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، ”ذهبتُ لأشكو زوجتي إلى أهلها بعد أسبوعين من الزواج فقط، بسبب عصبيتها وشتمها لي، فكان ردهم: تهديدي بالحبس، وبعدها وضعوا أيديهم على كل ما بمنزلي من منقولات كنتُ اشتريتها من مالي الخاص“.

وأضاف ”رفضوا دخولي لمنزلي، كما قامت زوجتي بالتعدي عليَّ بالصفع أمام أهلها وألقتْ ملابسي بالشارع، ودمرتْ حياتي، ولاحقتني بدعاوى النفقة“.

وتابع ”لاحقتني زوجتي باتهامات بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية وفضحتني في مكان عملي ووسط زملائي، ورفضت الجلسات الودية التى عقدها بعض أقاربي، وأقامت دعوى طلاق للضرر“.

وأفاد بأن أهل زوجته ”حاولوا ابتزازه للموافقة على شروطهم بإعطاء زوجتي مبلغا لتعويضها مقابل الطلاق، وارتكبت تصرفات تسيء لي، من شتم وإهانة، وإجباري على فتح منزلي لأهلها طوال الوقت، وتبديد أموالي عليهم منذ فترة الخطبة“.

وقبل أيام، أقام مصري دعوى طاعة ضد زوجته، يتهم فيه الأخيرة بطرده من منزل الزوجية وملاحقته بدعوى حبس بنفقات وهمية، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما لاعتراضها على زواجه الثاني.

وقال الزوج ”و.أ.ك“ في دعواه أمام محكمة الأسرة ”مكثتُ تسع سنوات أنفق فيها على علاج زوجتي حتى نحقق حلم الإنجاب، أجرينا بضع عمليات حقن مجهري وباءت كلها بالفشل؛ لنتفق سويا بعدئذٍ على زواجي من أخرى“.

وأضاف الزوج ”نكثت زوجتي بوعدها لي، ولاحقتني بدعاوى النفقة، واتهمتني كذبا بسرقة أموالها، رغم أن المشروع التجاري الخاص بنا، رأس ماله من أموالي وميراثي، وهي تديره وحدها بسبب انشغالي بعملي الآخر الذي يحتم عليّ السفر خارج مصر، وقررتْ ملاحقتي، وتكدير حياتي، والسطو على بعضٍ من ممتلكاتي“.