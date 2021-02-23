مصر.. الحبس عامين للمتهمين بنشر فيديوهات مخلة لفتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الثلاثاء، بحبس مازن إبراهيم وشيماء شاكر، عامين مع الشغل لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على قيم وآداب المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب فتاة ”التيك توك“ منة عبد العزيز.

وشمل حكم الاقتصادية تغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه مصري، في الدعوى المقامة ضدهما من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

وكشفت التحقيقات التي جرت معهما، نفي ”مازن“ قيامه بتصوير المجني عليها منة عبدالعزيز بعد مواقعتها كرها بمعرفة متهم آخر يُدعى ”بيشوي“.

وأكد مازن، بحسب التحقيقات، أن ”شيماء“ صديقة منة، هي التي قامت بالتصوير، بينما قالت ”شيماء“، إنها لم تصور الفيديو ملقية الاتهام على ”مازن“، لكنها اعترفت بنشر الفيديو وحذفه بعد سويعات من نشره.