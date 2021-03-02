مصر.. واقعة تحرش تشعل غضب مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

أشعلت واقعة تحرش بفتاة مصرية من قبل عدد من الشبان أثناء سيرها رفقة صديقتها بأحد شوارع منطقة المنتزه في الإسكندرية، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسردت الفتاة التي تدعى آية عبيد تفاصيل واقعة التحرش بها عبر حسابها في ”فيسبوك“، مشيرة إلى أنها بدأت بمشادة كلامية وتحولت إلى مشاجرة ووصلت إلى قسم الشرطة.

ونشرت آية صورا تظهر تعرضها للضرب في مناطق متفرقة من جسدها، وجرحا في رأسها كما بدت آثار الشجار على بنطالها.

وقالت الفتاة إنه أثناء سيرها في الشارع بصحبة صديقتها فوجئت بشاب رفقة اثنين آخرين، يتحرش بها لفظيًّا ويحاول مضايقتها بـ“عربة البضاعة“ ويلامس أجزاء حساسة من جسدها.

وبينت الفتاة بأنها التفتت إليه ونهرته، لكن الأمر تطور إلى مشاجرة بالأيدي واشتباك اعتدى خلاله عليها الشاب بالضرب والركل وأصابها في وجهها، فتوجهت إلى قسم الشرطة واتهمت الشاب بالتحرش والتعدي عليها لكنها فوجئت بأنه تم تحرير محضر ضرب فقط للشاب دون ذكر واقعة التحرش.

وأضافت الفتاة: ”ذهبنا لقسم المنتزه لنعمل محضر تعدي بالضرب والتحرش، وكانت صديقتي قد هاتفت خطيبها فجاء ودخلت مكتب رئيس المباحث، فاستفسر عما حدث فقلت ما حدث وأرسل لطلب المتحرش فأحضرته الشرطة في نفس الوقت“.

وتابعت الفتاة أن المتحرش قال أمام المباحث ”أنا كنت أسير بعربية البضاعة وفجأة لامستهم بالخطأ فقلت لهن أنا آسف ووجدتها تشتمني وتضربني فخلعت الشبشب وضربتها ووجدت الناس انهالت علي بالضرب“.

وأكدت الفتاة أن المتهم قام بمسك جسدها وضربها وأن هناك أشخاصًا عرضوا عليها التنازل وضرب الشاب كما ضربها لكنها رفضت.

وأشارت الفتاة إلى أنها وجدت رفضًا كبيرًا من جيرانها ووالدتها وعدد من الناس بتحرير محضر تحرش بحجة فضحها بقولهم: ”مينفعش تعملي محضر تحرش افرضي جالك عريس ولاقاكِ عاملة محضر تحرش يقولوا أيه عليكِ الناس“.

وبعد نشر الفتاة التفاصيل، تداول رواد ”فيسبوك“ الواقعة بشكل كبير إذ عبروا عن استيائهم مما تعرضت له.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق يحمل اسم #حق_آية_لازم_يرجع وساندوها في محنتها ومدحوا شجاعتها وطالبوها بأن تذهب لتسجيل محضر تحرش ثان، كما طالبوا الجهات المعنية بالقبض على المتحرش ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.

وقالت ناشطة: ”منه لله لازم تذهبي مرة أخرى وتحرري محضر تحرش واذا رفض اذهبي رئيس النيابة وقولي ستبلغي فيهم المديرية ولا تسكتي أبدا على حقك وخليكِ أقوى من الذين يقولون كلام دلوقتي بعدين هيقفوا معاكِ“.

وأضاف آخر: ”معاكِ حق في كل ما تقوليه مشكلتك مش مشكلة شخص مريض مد ايده علي بنت سواء بالتحرش او الضرب وسط الشارع“.

وأضاف: ”استمري على موقفك ميهمكيش كلام حد محدش هيحس بموقفك وبضعفك غيرك، الي عملتيه صح والي هيقول غير كده مريض“.

ودونت ناشطة أخرى: ”حادثة جديدة تتعرض لها سيدة مصرية بجانب تعرضها لضغط نفسي من قِبَل المسؤول عن رد حقها“.