الكويت.. توقيف شابين بتهمة التحرش بفتاة وطعن والدها

ضبط رجال المباحث في الكويت، مواطنين اثنين بعد تعرضهما لفتاة في ممشى مشرف بمحافظة حولي والتحرش بها، وطعن والدها إثر محاولته الدفاع عنها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية تفاصيل الحادثة، مبينةً أن ”الفتاة استنجدت بوالدها بعد تحرش الشابين بها، وعند حضور الأب وقعت مشاجرة بينهم انتهت بطعنه بسكين من قبل أحدهما قبل أن يلوذا بالفرار“.

وبعد تسجيل الفتاة قضية بما تعرضت له ووالدها، تمكَن رجال المباحث من ضبط الشابين وحجزهما للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حجز مواطنين قاما بالتحرش بفتاة وطعن والدها في ممشى مشرف pic.twitter.com/SoODbhfJW7 — ترند (@Trendnews) January 13, 2021



وتداولت بعض الحسابات الإخبارية بوقت سابق، تدوينة لسيدة تقول إن ”الفتاة التي تعرضت للتحرش هي ابنتها، وتبلغ من العمر 13 عاما، وبأنها كانت برفقة أبناء عمها عندما تعرضت للتحرش من قبل شابين تبلغ أعمارهما 18 عاما“.

إلى متى يستمر مسلسل العنف ؟ pic.twitter.com/WrcZ6aJWxZ — المجلس (@Almajlliss) January 12, 2021



وذكرت السيدة التي عرفت عن نفسها بأنها (التويتريستا شروق) أن ”الشابين قاما بسحب الفتاة من شعرها؛ لعدم تجاوبها معهما، ما دفعها للاتصال بوالدها والاستنجاد به“.

بنتي عمرها ١٣ قبل يومين كانت بممشى مشرف مع عيال عمها تحرشوا فيها اثنين شباب اعمارهم ١٨ تقريبا و لما ما عطتهم ويه سحبوها من شعرها دقت على ابوها و ياها و صار شد بالكلام

المهم ان واحد من الشباب طلع سچينة و طعن ابو اليهال بيده و انحاشوا

تسجلت قضية و انصادوا الشباب امس — التويتريستا شروق (@SHOROUUUQ) January 12, 2021



ولقيت هذه الحادثة، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تعاطفوا مع الفتاة وعائلتها واستنكروا ما تعرضت له، وطالبوا بعدم التنازل عن القضية؛ للمساهمة بالحد من هذه الحوادث التي تتكرر بين الحين والآخر.