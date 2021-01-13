13 يناير

الكويت.. توقيف شابين بتهمة التحرش بفتاة وطعن والدها

الكويت.. توقيف شابين بتهمة التحرش ب...

ضبط رجال المباحث في الكويت، مواطنين اثنين بعد تعرضهما لفتاة في ممشى مشرف بمحافظة حولي والتحرش بها، وطعن والدها إثر محاولته الدفاع عنها. ونقلت صحيفة "الراي"

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

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ضبط رجال المباحث في الكويت، مواطنين اثنين بعد تعرضهما لفتاة في ممشى مشرف بمحافظة حولي والتحرش بها، وطعن والدها إثر محاولته الدفاع عنها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية تفاصيل الحادثة، مبينةً أن ”الفتاة استنجدت بوالدها بعد تحرش الشابين بها، وعند حضور الأب وقعت مشاجرة بينهم انتهت بطعنه بسكين من قبل أحدهما قبل أن يلوذا بالفرار“.

وبعد تسجيل الفتاة قضية بما تعرضت له ووالدها، تمكَن رجال المباحث من ضبط الشابين وحجزهما للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتداولت بعض الحسابات الإخبارية بوقت سابق، تدوينة لسيدة تقول إن ”الفتاة التي تعرضت للتحرش هي ابنتها، وتبلغ من العمر 13 عاما، وبأنها كانت برفقة أبناء عمها عندما تعرضت للتحرش من قبل شابين تبلغ أعمارهما 18 عاما“.


وذكرت السيدة التي عرفت عن نفسها بأنها (التويتريستا شروق) أن ”الشابين قاما بسحب الفتاة من شعرها؛ لعدم تجاوبها معهما، ما دفعها للاتصال بوالدها والاستنجاد به“.


ولقيت هذه الحادثة، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تعاطفوا مع الفتاة وعائلتها واستنكروا ما تعرضت له، وطالبوا بعدم التنازل عن القضية؛ للمساهمة بالحد من هذه الحوادث التي تتكرر بين الحين والآخر.