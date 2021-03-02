بينهم رجل قتل زوجته وأبناءه.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 سجينا في مصر

نفذت مصلحة السجون المصرية يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 11 مدانا في قضايا جنائية داخل سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف، وبعدها تم نقل الجثث إلى مشرحة ”كوم الدكة“ تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

وأوضحت مصلحة السجون في بيان أن المنفَّذ بحقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل بشعة مقترنة بالسرقة والحريق.

وأشارت إلى أن من بينهم ”جزارا قتل زوجته وأبناءه، وآخر قتل والدته بتهشيم رأسها ثم إشعال النيران في جثتها، وثالثا قتل شقيق طليق شقيقته مستخدما سلاحا آليا“.

وبحسب مصلحة السجون فقد جاء تنفيذ حكم الإعدام بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم، وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.

يذكر أن مصر تحتل المركز الرابع عربيا والـ26 عالميا والـ 8 أفريقيا في تزايد معدلات الجريمة، وفقا لآخر إحصائية لمؤشر الجريمة العالمي ”نامبيو“.