محاكمة شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن السجون المصرية‎

أحالت محكمة استئناف القاهرة في مصر، اليوم الخميس، سناء سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح للمحاكمة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن السجون المصرية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 سبتمبر/ أيلول المقبل لنظر القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.

جدير بالذكر أن أمر الإحالة جاء فيه أن سناء عبدالفتاح في الفترة من 22 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 20 يونيو/ حزيران أذاعت عمدا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس.

وأوضح أمر الإحالة أن شقيقة الناشط السياسي ادعت بتفشي جائحة فيروس كورونا ”كوفيد 19“ داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية.

وكشف أن الجانية سبّت بطريق النشر رئيس مباحث منطقة سجون طرة، ونشرت خلال صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

وبين أمر الإحالة أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم شرطة بالتعدي عليه بالقول لفظا وبالتهديد، حال تواجدها بمنطقة سجون طرة أثناء تأديه مهامه بتأمين السجن.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت في يونيو/ حزيران الماضي بحبس المتهمة سناء سيف 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية.

كما قررت النيابة آنذاك عرض سناء على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها بعد إبلاغها بواقعة التعدي عليها ووالدتها وشقيقتها منى سيف وأنهن تعرضن للسرقة فجر يوم 22 يونيو/حزيران الماضي أمام بوابة منطقة سجون طرة، ومحاولة تعرض سناء سيف لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى مكتب النائب العام.