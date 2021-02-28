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الكويت.. القبض على 30 وافدا بينهم ن...
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الكويت.. القبض على 30 وافدا بينهم نساء في وكر للعب القمار (فيديو)‎

ضبط رجال البحث الجنائي في الكويت 30 وافدا بينهم نساء أثناء مداهمة واحدة من الشقق المخصصة لإدارة أكبر وكر للعلب القمار في البلاد بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي.

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ضبط رجال البحث الجنائي في الكويت 30 وافدا بينهم نساء أثناء مداهمة واحدة من الشقق المخصصة لإدارة أكبر وكر للعلب القمار في البلاد بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي.

وتم مداهمة الشقة عقب ورود معلومات عن النشاط الإجرامي للعصابة التي يديرها مقيم فلبيني، حيث تم إلقاء القبض على الوافدين المتهمين بينهم 19 امرأة، وهم من جنسيات عربية وآسيوية.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”إنه تم إحالة المتهمين جميعاً إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية“.

وذكر المصدر ”أنه تم العثور في الشقة على 5 آلاف دينار (16500 دولار) مخصصة للعب القمار، فضلاً عن شاشات عرض، وأدوات أخرى كثيرة خاصة بهذا النشاط الدولي“.

وتداولت الحسابات الإخبارية مقطعاً موثقاً للحظة مداهمة الأجهزة الأمنية للشقة وضبط المتهمين وأدوات الجريمة ومبالغ نقدية.

وطالب نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما ”تويتر“ باتخذا أشد العقوبات بشأن المخالفين، والتي من بينها قرارا بالإبعاد من البلاد بشأن الوافدين.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين و 800 ألف نسمة، تشكل نسبة الوافدين قرابة 70 بالمئة من إجمالي عدد السكان، ويواجه المخالفون منهم للقوانين عقوبات مختلفة تصل بعضها إلى الإبعاد.

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