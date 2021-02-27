الرئيس المصري يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، سلمها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

جرى ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، الوزير الكويتي الشيخ أحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الكويتي لدى القاهرة محمد صالح الذويخ.

وتضمنت الرسالة بحسب بيان للرئاسة المصرية، سبل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ”أكد فيها أمير الكويت، اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات“.

وأشار فيها أيضًا إلى ”حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا“.

وثمن الوزير الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي ”متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية“.

وأعرب السيسي عن ”تقديره للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة الخليجية“، مؤكدا ”موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي، بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي“، كما جدد التأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وبحث اللقاء، وفقا للبيان، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، كما تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين، سعيا للتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.