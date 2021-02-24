التونسي فخري الأندلسي يقول إنه يواجه تنفيذ الإعدام في قطر

يواجه الشاب التونسي فخري الأندلسي حكما بالإعدام من المنتظر تنفيذه صباح الخميس وفق ما قال إن السلطات القضائية في قطر أبلغته به.

وقال الأندلسي في مقابلة من سجنه في قطر إنّ القاضي أبلغه اليوم الاربعاء أنّ حكم الإعدام الصادر بشأنه سيتم تنفيذه فجر غد الخميس في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي هناك، وإنه تم تسليمه مصحفا وسجادة وجهاز هاتف للاتصال بأهله وتوديعهم قبل تنفيذ الحكم.

وأكد الاندلسي في اتصال مع إذاعة ”جوهرة“ المحلية، أنّ هذا القرار فاجأ الجميع لا سيما بعد الوعود الكثيرة التي تلقاها بإبطال الحكم وبتبرئته وعودته إلى عائلته، مشيرا إلى انه مسجون في قطر منذ أربع سنوات بعد اتهامه بالتورط في جريمة قتل مواطن أجنبي في البلد الخليجي، بينما يتحدث كثيرون عن أن الشاب التونسي يواجه تهما بالانتماء إلى ”تنظيم تكفيري إرهابي“ الأمر الذي نفاه الأندلسي بشدة.

وتوجه فخري الأندلسي بنداء استغاثة الى التونسيين لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية في تونس لمساندته وايقاف تنفيذ حكم الإعدام، مشيرا إلى أنّه بالاتصال بالسفارة التونسية في قطر نفى مسؤولوها علمهم بوجود وعود له بإطلاق سراحه وتبرئته.

ونقلت إذاعة ”جوهرة“ عن النائب ماهر مذيوب من حركة النهضة بوصفه ممثل الجالية العربية توضيحات بخصوص ملابسات هذه القضية قوله إنه يستبعد تنفيذ حكم الاعدام بحق فخري الأندلسي مرجحا أن الأمر لا يستقيم مع الإجراءات القضائية المعتمدة بشكل عام.

وأوضح مذيوب أن فخري الأندلسي يواجه تهمة خطيرة أسفرت عن جريمة قتل في محيط ثكنة عسكرية في قطر وهي تهمة أنكرها فخري الأندلسي جملة وتفصيلا، مؤكدا أن السفارة التونسية ومن خلال الفريق الدبلوماسي السابق كانت وكلت محاميا للدفاع عنه كما تحركت عدة أطراف لإثبات براءته.

وأفاد النائب بأن هناك تحركات من أعلى مستوى في الدولة التونسية على هامش زيارة قام بها الرئيس قيس سعيد إلى قطر، مبينا أنه على اتصال بوالدة فخري الأندلسي ويتابع عن كثب هذا الملف معربا عن أمله في إصدار حكم بالبراءة.