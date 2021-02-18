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أمير قطر يستقبل الحريري في الدوحة
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أمير قطر يستقبل الحريري في الدوحة

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور قطر حاليًا. ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، جرى خلال اللقاء

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المصدر: فريق التحرير

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور قطر حاليًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، جرى خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان الأميري استعراض أبرز المستجدات في لبنان.

وذكر حساب الحريري على ”تويتر“، أن أمير قطر شدد على موقف بلاده الداعم للبنان.

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أمير قطر يستقبل الحريري في الدوحة
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أسوشييتد برس: الإمارات تسحب معدات من قاعدة "عصب" في إريتريا

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المصدر: إرم نيوز

قالت وكالة ”أسوشييتد برس“ الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات فككت أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في إريتريا، بعد انسحابها من اليمن، بحسب صور أقمار اصطناعية قالت الوكالة إنها حللتها.

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