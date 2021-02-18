أمير قطر يستقبل الحريري في الدوحة

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور قطر حاليًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، جرى خلال اللقاء الذي عُقد في الديوان الأميري استعراض أبرز المستجدات في لبنان.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بالديوان الأميري رئيس مجلس الوزراء المكلف بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد، جرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في لبنان. #قناhttps://t.co/mApCwYXsMd pic.twitter.com/OmeL4ASz3Q — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2021

وذكر حساب الحريري على ”تويتر“، أن أمير قطر شدد على موقف بلاده الداعم للبنان.