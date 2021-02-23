السعودية.. القبض على مواطن أشهر سلاحًا على رجال الأمن وبحوزته مخدرات(فيديو)

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزته 3568 قرصًا من مادة الأمفيتامين، والروش المخدر، و1500 غرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاحًا ناريًا، وعددًا من الطلقات الحية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء (واس)، الثلاثاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه، فجر يوم الإثنين الماضي، وأثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولًا الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.

وأضاف أن الدوريات تمكنت على الفور من تضييق الخناق عليه، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، وعثر بحوزته على 3568 قرصًا من مادة الأمفيتامين، والروش المخدر، و1500 غرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.

وجرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لقائد مركبة يشهر سلاحًا ناريًا على رجال الأمن، ويطلق أعيرة نارية في أحد أحياء الرياض.

وانتشر المقطع على نحو واسع وسط مطالبات بإلقاء القبض على الرجل الذي أشهر سلاحه بوجه رجال الأمن، ومعاقبته وفق القوانين المرعية.