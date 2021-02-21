الكويت.. القبض على محامٍ حاول إخراج مقيم ممنوع من السفر عبر منفذ المطار

ضبط رجال الأمن الجنائي في الكويت، اليوم الأحد، محاميا حاول تقديم رشوة لموظفة جوازات في المطار لإخراج موكله المقيم الممنوع من السفر عبر منفذ المطار إلى خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي ”إن المحامي حاول الاتفاق مع الموظفة على أن يدفع لها مبلغا من المال مقابل أن تقوم بختم مغادرة موكله الصادر بحقه عدة أوامر منع سفر“.

ضبط محامي حاول رشوة موظفة جوازات لاخراج موكله من منفذ المطار pic.twitter.com/3RIRhY3OMw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 21, 2021

ولم تستجب الموظفة لطلب المحامي حيث أبلغت إدارة جرائم المال، وتم ضبط المحامي وموكله اللذين أقرا بما نسب إليهما في الواقعة.

وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، دون الكشف عن هوية المحامي أو التهمة الموجهة للوافد الصادر بحقه أوامر منع سفر.

وسبق أن شهدت الكويت حادثة مماثلة في آب/ أغسطس الماضي، حيث تم ضبط موظف مدني يعمل في مطار الشيخ سعد العبدالله، قام بتهريب وافدَين من الجنسية السورية متورطين بقضايا مالية وقروض كبيرة، إلى خارج البلاد، دون توثيق حركة خروجهما من المطار عبر الحاسب الآلي.

وكان قد سبق ضبط هذا الموظف بأسابيع إصدار أوامر رسمية بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.