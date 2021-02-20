الإمارات.. السجن المؤبد لـ3 شبان بتهم الشروع في الاغتصاب

قضت محكمة جنايات أبوظبي يوم السبت بالسجن المؤبد بحق 3 متهمين بعد إدانتهم بتهم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها.

وبحسب بيان لدائرة القضاء، تتلخص تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء وجود المجني عليهما، حيث فوجئا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، إلا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.

وأوضح البيان أن المجني عليه استطاع الإفلات من المعتدين وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمون بالفرار إلا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة.

وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمدا بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها معرضا حياة أفرادها للخطر. وتم القبض على جميع المتهمين واحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطيا وإحالتهم إلى المحكمة وطالبت بإيقاع أقصى العقوبات عليهم.