سوريا.. شجار انتهى برمي قنبلة في ملهى ليلي يكشف عن جرائم سرقة

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب في سوريا القبض على 3 أشخاص بعد قيام أحدهم بإلقاء قنبلة في ملهى ليلي، إثر شجار مع آخرين، فيما تبين مسؤوليتهم عن جرائم سرقة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية السورية عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، فإن مجموعة من الشبان كانوا في ملهى ليلي حين دخلوا في شجار مع عدد من الأشخاص، حيث رمى أحدهم قنبلة عليهم، لكنها لم تنفجر.

وإثر ذلك تم إلقاء القبض على رامي القنبلة وآخرَين، فيما لا يزال من كانوا بصحبتهم متوارين عن الأنظار.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين بسرقة مركبات، حيث تبين إقدامهم برفقة الهاربين على سرقة ما بين 30 إلى 40 مركبة.

وأقر أحدهم أن من ضمن ما سرقوه كان 183 غرام ذهب ومسدس حربي و700 ألف ليرة (ما يقارب 60 دولارا)، فيما تم استرداد 107 كيلوغرامات من الذهب المسروق ومصادرة أثاث قاموا بشرائه من قيمة المسروقات.

وقال أحد المتهمين إنه وبقية المتورطين كانوا يتفقون على سرقة المركبات ليلا من مختلف مناطق حلب، حيث يعمدون إلى كسر زجاج السيارة من الخلف بواسطة مفك، ثم يبحثون عما يمكن سرقته، وبعدها يتقاسمون ما يجدونه، مضيفا أنهم اشتروا بثمن المسروقات أجهزة وأثاث منزل.