الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ تبادل للأسرى مع سوريا

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، اليوم الخميس، إن الجيش أعاد اثنين من رعاة الماشية إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة، التزاما بقرار المستوى السياسي في الدولة.

وأضاف، في بيان له، أن قوات الجيش كانت قد ألقت القبض على الراعيين، قبل أسبوعين في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود إلى الداخل“.

جاء ذلك بعد وساطة روسية، من المقرر أن يعيد الجانب السوري من خلالها عبر الوسيط الروسي، مستوطنة إسرائيلية اعتقلت بعد دخولها إلى منطقة القنيطرة ، قبل نحو أسبوعين.

وتشهد الأوضاع الميدانية بين سوريا وإسرائيل توترا أمنيا كبيرا، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي من حين لآخر في محاولة من تل أبيب لكبح التمدد الإيراني في سوريا.