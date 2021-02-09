السعودية.. فتاة تتهم والدها بالتحرش بها وتثير موجة تعاطف واسعة

شرعت الجهات المختصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، التحقيق بصحة اتهامات بالتحرش الجنسي، وجهتها فتاة لوالدها، وسط موجة تعاطف واسعة معها ومطالب بمعاقبة الأب.
وبدأت القصة عندما نشرت فتاة تدعى سارة من حساب في ”تويتر“ مناشدة لإنقاذها من والدها الذي يتحرش بها، بعد أن انتهى بلاغ قدمته ضده بإطلاق سراحه وعودته للتحرش بها مجدداً.
وكتبت سارة في تغريدتها: ”تكفون ساعدوني ابوي يتحرش فيني جنسياً وبلغت عليه وما اعرف وش صار و طلع بكفالة ورجع لنا #نسويه_وعي“.
تكفون ساعدوني ابوي يتحرش فيني جنسياً و بلغت عليه و ما اعرف وش صار و طلع بكفاله و رجع لنا #نسويه_وعي
— ساره (@iiV3Y9uOk1JKkrD) February 8, 2021
وقوبل نداء الشابة بتفاعل واسع من قبل مواطنيها، حيث قدم كثير منهم بلاغات إلكترونية للجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية ومركز بلاغات العنف الأسري.
واستجاب المركز الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلك البلاغات، وقال القائمون على حسابه في تويتر إنه يجري ”التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة“.
جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصكم و إهتمامكم .
— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 9, 2021
ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة مزاعم الفتاة، في ظل عدم وجود تأكيد رسمي، على الرغم من تفاعل الآلاف مع الوسم ”#ساعدوا_سارا_من_ابوها_المتحرش“، الذي تم إطلاقه للتعاطف مع سارة ومساندتها.