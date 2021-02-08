السعودية.. القبض على أصحاب مقطع فيديو المشاجرة في جدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن المشاركين في المشاجرة الجماعية ألقي عليهم القبض من طرف الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة بعد تحديد هوياتهم.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على (5) مواطنين أثر مشاجرة وقعت في أحد الأحياء السكنية بـ #جدة

.. جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى #النيابة_العامة. pic.twitter.com/LRWUnfrAsb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 8, 2021

وكشف المتحدث الإعلامي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس:“ أن المعتقلين في المشاجرة (5) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتبين أن المشاجرة بسبب خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.