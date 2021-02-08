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السعودية.. القبض على أصحاب مقطع فيد...
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السعودية.. القبض على أصحاب مقطع فيديو المشاجرة في جدة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمقطع فيديو تم تداوله على

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المصدر: فريق التحرير

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ظهروا في مشاجرة جماعية بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن المشاركين في المشاجرة الجماعية ألقي عليهم القبض من طرف الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة بعد تحديد هوياتهم.

وكشف المتحدث الإعلامي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية ”واس:“ أن المعتقلين في المشاجرة (5) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتبين أن المشاجرة بسبب خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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السعودية.. القبض على أصحاب مقطع فيد...
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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بانهيار منزل في مصر (صور)

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المصدر: أحمد غريب – إرم نيوز

لقيت أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين مصرعها الأحد، في حادث انهيار منزل بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في جرجا جنوب محافظة أسوان، ووجود متوفين، فانتقل على الفور رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

2021-02-3-20

وتم فرض كردون أمني وتم انتشال جثامين 4 أشخاص، هم: أب، وأم، وطفلتاهما، واستخراج شخص آخر على قيد الحياة، وجارِ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وقد تم نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفيات القريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة للتحقيق.‏

2021-02-2-25

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