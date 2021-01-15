السلطات السعودية تحبط محاولات تهريب مواد مخدرة

أعلنت السلطات في السعودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولات تهريب لـ (974) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و (37.537) طن من مادة القات المخدرة في منطقة جازان، و(265) كيلوجرام من مادة القات المخدرة في منطقة عسير.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“ عن المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود مسفر بن غنّام القريني، فإن القوات الأمنية أحبطت، كذلك، محاولة تهريب (88) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و(12912) قرص أمفيتامين في منطقة تبوك.

وأكد القريني أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم (94) متهما، منهم (75) في منطقة جازان، و(13) في منطقة عسير، و(6) متهمين في منطقة نجران، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.

وشدد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، على أن حرس الحدود مستمر في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.