السعودية.. التضخم عند 3.4% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة‎

أفادت بيانات حكومية بأن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4% في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة كورونا ونزول أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس، إن الأسباب الرئيسة للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت تسعة في المئة، والنقل الذي زاد 3.8%.

شهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، إذ جاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1%.

وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.

وأظهرت مسوح أعمال في الأشهر الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون: إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.