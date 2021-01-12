مصر.. براءة فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام من تهمة "الاعتداء على القيم"

برأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، فتاتي ”تيك توك“ مودة الأدهم وحنين حسام، من تهم تتعلق بالاعتداء على قيم المجتمع.

وقبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الفتاتين على الحكم الصادر ضدهما، وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت المتهمتين مع 3 آخرين، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار) لكل منهم؛ بتهمة ”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية، الغرض منها التربح“.

وأمر النائب العام وقتها بإحالة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة الجنائية، حيث وجهت لهم تهم ”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري“، من خلال نشر مقاطع مخلة وخادشة للحياء العام، وعقد لقاءات مخلة بالآداب عبر حساباتهم.