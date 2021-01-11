بعد قضية "خدش الحياء".. السجن عام لفتاة التيك توك المصرية بتهمة "خيانة الأمانة"‎

قضت محكمة كفر شكر بالقليوبية في مصر، اليوم الإثنين، بحبس منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة التيك توك“، عاما وكفالة ألف جنيه (64 دولارا تقريبًا)، في قضية جديدة.

وكانت المحكمة تنظر محاكمة منار سامي فتاة التيك توك في قضية جديدة بشأن ”خيانة الأمانة“.

وفي التفاصيل، تم تحرير محضر ضد منار سامي يتضمن اتهامها بامتناعها عن سداد مبلغ مالي قدر بـ 100 ألف جنيه مصري، لصالح ”أ.ك“ كان سلمها لها نظير تعاملات مالية.

وجاء في البلاغ الذي حرره، الممثل القانوني للمدعي، أن منار سامي وقعت بكامل إرادتها على إيصال أمانة بالمبلغ المذكور، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد لـ“أ.ك“.

وأفاد الممثل القانوني، أن منار سامي ماطلت موكله في السداد عندما طالبها برده ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

وكانت محكمة مصرية أيدت في 19 سبتمبر/أيلول الماضي حكم حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بـ“فتاة التيك توك“، 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية قد ألقت القبض على المتهمة بعد تقديم عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.