التوصل للمتحرشة بطفل في السعودية وإحالتها للنيابة العامة

توصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، للمرأة التي تحرشت بطفل، وإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات بحقها، وفقًا لـ ”عكاظ“.

وكانت السلطات السعودية المختصة، قد فتحت أمس السبت، تحقيقًا في حادثة تحرش فريدة، تورطت فيهاامرأة مع طفل صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش التي تشهدها البلاد، ويكون المتحرشون فيها ذكورًا.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، عبر موقع ”تويتر“، إنه رصد مقطع فيديو، يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على المركز الحكومي، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وجارٍ اتخاذ اللازم حيالها، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

وتظهر في المقطع، مشاهد خادشة للحياء، لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة من جسدها، كما لم تُعرف جنسية المرأة، ولا تاريخ تصوير الفيديو.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة.