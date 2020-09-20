السعودية.. تغريم طبيب 18600 دولار بسبب تغريدات مسيئة

أصدرت الجهات الصحية المختصة في تبوك شمال السعودية عقوبات مالية قدرها 70 ألف ريال سعودي (أكثر من 18600 دولار) بحق طبيب على خلفية نشره تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت مخالفة لواجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.
كما أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية في تبوك، قرارا بتغريم صيدلاني 5 آلاف ريال (1330 دولارا) بعد أن رفض العمل بسياسات ومعايير الجودة بقسم الصيدلة، ورفض التوقيع على جميع الأوراق التي تتعلق بسياسات وإجراءات الجودة، حيث اعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة تلك القرارات.