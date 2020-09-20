السعودية.. تغريم طبيب 18600 دولار بسبب تغريدات مسيئة

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أصدرت الجهات الصحية المختصة في تبوك شمال السعودية عقوبات مالية قدرها 70 ألف ريال سعودي (أكثر من 18600 دولار) بحق طبيب على خلفية نشره تغريدات عبر مواقع التواصل