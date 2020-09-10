النيابة الكويتية توجه رسميا التهم لدفعة أولى من "مشاهير غسيل الأموال"

نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مسؤول أن دفعة أولى مما يعرف بـ“مشاهير غسيل الأموال“ أسندت إليهم التهم رسميا من طرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن الاتهام أسند إلى هذه الدفعة بعدما كشفت التحقيقات عن حركة المبالغ المغسولة والجدول الزمني الذي مرت به، مؤكدا أن تهم ”غسيل الأموال“ الموجهة لبعض مشاهير الدفعة الأولى استندت إلى تحريات أجرتها أجهزة الدولة، واستكملتها النيابة بتحقيقات دقيقة في القضية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت وجود أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى تؤكد تورطهم في جرائم غسيل أموال منظمة، كاشفا أن تواريخ ”الأموال المغسولة“ التي بينتها التحقيقات، بدأت في الـ 21 من مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019.

واختتم المصدر بأن التحقيقات ستستمر مع بعض المتهمين، وأنه من المتوقع استدعاؤهم للتحقيق مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم، في إطار استكمال التحقيق بالقضية.

في السياق ذاته تباشر النيابة العامة تحقيقات مع دفعة جديدة اليوم الخميس، وهم من الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسيل الأموال، على أن يبدأ التحقيق ويستمر حتى ساعة متأخرة من الليل كما حدث مع من سبقوهم من دفعة المشاهير الـ8.