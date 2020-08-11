إدانة سيدة أعمال بحرينية بعملية غش نادرة في السعودية

أدانت محكمة سعودية، سيدة أعمال بحرينية الجنسية، بعملية غش تجاري بالمملكة، في حادثة من النادر أن تتورط فيها نساء مع هيمنة الرجال على عالم المال والأعمال والتجارة.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، مساء الثلاثاء، جزءاً من نص الحكم عبر حسابها في تويتر، بهدف التشهير بسيدة الأعمال وتدعى، طليعة صالح راجح حيدرة، حيث اعتادت الوزارة التشهير بمن يدانون بالغش التجاري بجانب تغريمهم مالياً وعقوبات أخرى.

وقالت الوزارة، إن حيدرة التي تعمل بتجارة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، ووكيلها ومواطنها، مصطفى عبدالله نصر عاطف، أدينا من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، بحيازة وعرض توصيلات وسماعات وشواحن جوالات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية.

"التجارة" تشهِّر بصاحبة ووكيل مؤسسة أدينا بالغش في أجهزة الاتصالات وملحقاتها. pic.twitter.com/DazYDAjIss — وزارة التجارة (@MCgovSA) August 11, 2020

وأضافت الوزارة، أن العقوبة التي صدرت بحق سيدة الأعمال ووكيلها، تضمنت فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر نص الحكم في جريدتين على نفقة المخالفين.

والسوق السعودية وجهة رئيسية لرجال الأعمال والتجار في الخليج، بسبب مساحتها الكبيرة وعدد سكانها الأكبر مقارنة بباقي دول الخليج الخمس الأخرى، فيما تعمل وزارة التجارة وجهات حكومية أخرى على ضبط توريد البضائع للبلاد وفق مواصفات قياسية محددة.