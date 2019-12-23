محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 وسجن 3 في قضية مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن لفترات متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة شلعان الشلعان أنه تم الإفراج عن قنصل المملكة السابق في تركيا محمد العتيبي، كما كشف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي.

وقال شلعان الشلعان إنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وأضاف الشلعان أنه تم الإفراج عن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.