الكويت.. شاب يطعن خالته أثناء نومها

وجه شاب في دولة الكويت طعنات نافذة عدة إلى خالته أثناء نومها، قاصدا قتلها، بسبب خلافات عائلية.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى ”الداخلية“ عن حادثة طعن في منطقة الظهر، وبوصول رجال الأمن، تبين وجود امرأة كويتية غارقة في دمائها على فراشها، وبمعاينتها تبين أنها تعرضت إلى ثماني طعنات.

وكشفت التحقيقات إقدام ابن شقيقتها (في الثلاثينيات من عمره)، على طعنها، بعد أن تشاجرت معه في وقت سابق بسبب خلافات عائلية، وبعد الشجار دخلت المجني عليها للنوم، ولكن المتهم باغتها بالطعن أثناء نومها.

ونقلت المجني عليها للمستشفى في حالة حرجة، فيما تم القبض على المتهم على ذمة القضية.