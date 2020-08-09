الكويت.. تفاصيل حريق الجهراء

كشفت حسابات إخبارية، ونشطاء كويتيون على منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، تفاصيل حريق ضخم حدث في منطقة قيل إنها بمحافظة الجهراء، شمال غربي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب، من موقع اندلاع الحريق، مشيرين إلى أنه في الجهراء.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن ”فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع الحريق، دون الكشف عن تفاصيل أو توضيح إن كان هنالك إصابات نتيجة النيران العالية“.

وقال نشطاء على موقع تويتر، إن النيران اندلعت في صهريج وقود بعد تعرضه لحادث مروري على طريق الجهراء المزدحم بالمارة“.

السيطرة على حريق هائل اندلع إثر انفجار صهريج وقود في محافظة #الجهراء الكويتية#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/qwERhCyUvB — إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2020

وأضاف النشطاء، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء في البلاد ”وصلت إلى مكان وقوع الحادث، وتحاول الآن السيطرة على النيران المشتعلة“.