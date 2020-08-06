مصر.. "مرض نفسي" وراء إلقاء أب لأبنائه الثلاثة أسفل عجلات القطار

أمرت النيابة العامة في مصر، بتحويل المتهم بقتل أولاده الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات القطار، إلى مستشفى العباسية الخاصة بمتابعة ذوي الأمراض العقلية، ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة.

جاء هذا القرار بعدما تبين أن المتهم يعاني من أمراض نفسية وحالة اكتئاب شديدة، وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى المنيا بصعيد مصر.

وقبل أيام شهدت مصر جريمة مروعة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حين أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة (خديجة 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، ومي 4 سنوات) بإلقائهم أسفل عجلات قطار أثناء توجهه من محافظة الأقصر إلى القاهرة.

وتقرر حبس المتهم محمد علي والبالغ 50 عامًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.