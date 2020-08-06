مصر.. القبض على المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، القبض على 5 مواطنين، لاتهامهم بالاعتداء والتحرش اللفظي بالإعلامية، ريهام سعيد، وذلك في أحد الشواطئ بمنطقة مارينا السياحية.

وتمكنت القوات من تحديد المتهمين، وذلك بعد قيام الإعلامية ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي“ فيس بوك“، يتضمن تعرضها للاعتداء والتحرش اللفظي من قبل 5 أشخاص، على خلفية طلبهم التقاط صورة تذكارية معها، كونها شخصية مشهورة.

وعقب الواقعة، قامت ريهام بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وعقب القبض عليهم، اعترفوا بتفاصيلها، وإثارتهم لحفيظتها ببعض الألفاظ والعبارات أثناء الواقعة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهم، إلى أن استطاعت تصوير بعض مشاهد الواقعة.

وجاء قرار الضبط والإحضار، بعد قيام الأجهزة المعنية بتفريغ محتوى الفيديو الذي نشرته ريهام سعيد لكشف المتهمين.

يذكر أن الفترة الأخيرة، حرص الكثير من الشخصيات العامة وآخرون، على السعى لتسجيل وقائع التحرش بهم في الأماكن العامة، أو الطرق، في محاولة لمواجهة ظاهرة التحرش في المجتمع.