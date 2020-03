أول رد من ريهام سعيد على حكم وقف برنامجها (فيديو)

View this post on Instagram

انا كدرت الجمهور ؟ و أهنت الشعب؟ امال ازاي اسم البرنامج كان صبايا الخير و الشعبيه و حب الناس جه منين ؟ و التبرعات الضخمه كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ و الملايين الي اتعالجوا و الحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه ؟ و الناس الي كانت بتحاول تقلدني انا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد . الافترا ء و التشويه الباطل و الكوسه مش عايزه ارجع و مش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي و احنا في وقت ابتلاء ربنا علي الظالم و المفتري حسبي الله ونعم الوكيل . حقي راجع بحق لا الله الا الله راجع