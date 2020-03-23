أول رد من ريهام سعيد على حكم وقف برنامجها (فيديو)

خرجت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن صمتها وعلقت على الحكم الصادر بمنع ظهورها على جميع الشاشات لمدة عام كامل بتهمة إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور.

وأبدت سعيد في منشور لها عبر حسابها بانستغرام دهشتها مما أسندت إليه المحكمة في قرارها متسائلة: أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ امال أزاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبية و حب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمة كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ والملايين الي اتعالجوا والحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه؟ والناس الي كانت بتحاول تقلدني انا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد“.

وأضافت ريهام بشكل غاضب: ”الافتراء والتشويه الباطل والكوسة مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء ربنا علي الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل . حقي راجع بحق لا إله إلا الله راجع“.

وتباينت تعليقات المتابعين على منشور سعيد فمنهم من تعاطف معها وواساها في أزمتها ووصفوا الحكم بالمتحامل عليها، وفريق آخر أيد القرار فيها بقوله ”من أعمالكم سلط عليكم“.

وأيدت محكمة مصرية الأحد، قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد على جميع الشاشات، وذلك مدة عام واحد فقط.

وقررت المحكمة رفض طلب سعيد في الدعوى رقم 9921 لسنة 74، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وألزمت المدعية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وكانت سعيد تقدمت بطلب الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 28 آب/أغسطس العام الماضي، برقم (53) لسنة 2019، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، وذلك لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا.

واعتبر المجلس الأعلى للإعلام، أن سعيد تشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

وكشفت حيثيات الحكم أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة، أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها ”صبايا الخير“ المذاع على قناة الحياة‎.