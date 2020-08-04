للمرة الثانية خلال أيام.. محاولة سطو على مصرف ببرلين في وضح النهار

المصدر: ا ف ب

تطارد الشرطة الألمانية مجموعة من الأشخاص حاولوا سرقة مصرف ببرلين، في وضح النهار الثلاثاء، في محاولة هي الثانية خلال أيام، بالعاصمة الألمانية.

وجرى تبادل إطلاق النار، بعدما حاول الرجال اقتحام مدخل المصرف في حي فيلمرسدورف الراقي، غرب برلين، بسيارتهم قرابة الساعة 9,30 (07,30 ت غ)، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية في تغريدة على ”تويتر“.

ثم قام المهاجمون بإضرام النار في سيارتهم قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب الشرطة التي لم تحدد ما إذا كانوا قد تمكنوا من سرقة البنك.

وأعلنت الشرطة أن حارس أمن حاول التدخل، أصيب ونقل إلى المستشفى.

وشهد هذا البنك واقعة مماثلة، في منتصف حزيران/ يونيو، عندما تمكن لصوص من الفرار وبحوزتهم نصف مليون يورو، بعدما سطوا على مركبة لنقل النقود.

وتأتي محاولة السرقة، الثلاثاء، بعد خمسة أيام فقط، من هجوم مماثل في منطقة نويكولن، جنوب برلين.

وأصيب 12 شخصا بجروح طفيفة، عندما اقتحم لصوص فرع أحد المصارف ورشوا رذاذ الفلفل في الهواء، قبل أن يلوذوا بالفرار من دون غنيمة.

وذكرت الشرطة، أنها تحقق في احتمال وجود صلة بين كل هذه الوقائع.