القضاء الأردني يبرئ توجان البخيتي

برأ القضاء الأردني الفتاة اليمنية توجان البخيتي، ابنة السياسي المنشق عن جماعة الحوثي علي البخيتي، من اتهامات ”بإهانة الشعور والمعتقدات الدينية“، بعد ثمانية أشهر من التحقيق والمحاكمة.

وتتهم وحدة الجرائم الإلكترونية بمحكمة الأحداث الأردنية، توجان البخيتي، بنشر منشورات مضمونها ”الإساءة للشعائر الدينية“، في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفته الفتاة اليمنية مرارا.

ونشرت البخيتي، التي تقيم بالعاصمة الأردنية عمّان، عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء، قرار حكم محكمة صلح أحداث عمّان، الذي قرر أن ”الأفعال التي أقدمت عليها المُشتكى عليها غير مجرمة وفق القانون الأردني“.

وكانت البخيتي قد تعرضت للطرد من المدارس التي كانت تدرس فيها بالعاصمة الأردنية عمان، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بعد مشاركتها لسلسلة من التغريدات والمنشورات لوالدها السياسي اليمني علي البخيتي، المقيم حاليا في العاصمة البريطانية لندن، في صفحاتها، تعرض فيها والدها لمسائل دينية خلافية، ومثيرة للجدل.