جماعة الحوثي تخضع للضغوط وتفرج عن بهائي حكم عليه بالإعدام

المصدر: ا ف ب

خضعت جماعة الحوثي لضغوط مورست عليها مؤخرا إثر إعلان محكمة تابعة لهم في صنعاء الحكم على بهائي بالإعدام، لتقرر الإفراج عنه وعن كافة السجناء البهائيين في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم.

وكانت الجالية البهائية لدى الأمم المتحدة ذكرت، الإثنين، أنّ محكمة في صنعاء صادقت على حكم الإعدام بحق حامد بن حيدرة بسبب مذهبه، في تجاهل لنداءات دولية بإطلاق سراحه.

وقالت إنّ ابن حيدرة المسجون منذ 2013 لم يسمح له بحضور جلسة المحكمة التي عقدت الأحد في العاصمة صنعاء، ورفضت استئناف الحكم الصادر بحقه منذ أكثر من عام.

لكن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذراع السياسية للمتمردين، قال الأربعاء بحسب ما نقلت عنه قناة ”المسيرة“ القريبة من الحوثيين: ”نأمر بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين ونعلن العفو عن المدعو حامد حيدرة في عقوبة الإعدام والإفراج عنه“.

وعبّرت الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من كيفية معاملة المتمردين الحوثيين للجالية البهائية الصغيرة في اليمن.

ويرتبط المتمردون الحوثيون بإيران التي يحظر نظامها الديني الشيعي العقيدة البهائية رغم منح الحرية الدينية للأقليات الأخرى بمن فيهم المسيحيون واليهود.

وحيدرة هو واحد من ستة بهائيين احتجزهم المتمردون الحوثيون في اليمن وأمضى شهوراً في السجن، حيث تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بحسب البهائيين.

وبدأت المحاكم الحوثية بمحاكمة أكثر من 20 بهائياً ودعت إلى حل مؤسسات البهائيين في اليمن.