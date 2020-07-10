مصر.. سرق العنب فلقي عقابا قاسيا من أهالي قريته (صور)

مصر.. سرق العنب فلقي عقابا قاسيا من...

المصدر: عبدالله المصري – إرم نيوز

أقدم أهالي قرية مصرية تابعة لمحافظة البحيرة على ”تعذيب“ لص سرق إحدى مزارع العنب.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، شخصا مقيدا بعامود كهرباء وهو معصوب العينين، وقال الناشطون إنه اللص البالغ 28 عاما.

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وكشفت التحقيقات الأجهزة الأمنية التي تلقت بلاغا بالحادثة، أن الأهالي استخدموا أسلحة بيضاء لتعذيب اللص وإجباربه على توقيع إيصالات أمانة لاتهامه بسرقة كميات من العنب داخل مزرعة بقرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات يملكها أحد أهالي قرية المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في الواقعة، وتم إحالتهم للتحقيق.

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