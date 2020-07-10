مصر.. سرق العنب فلقي عقابا قاسيا من أهالي قريته (صور)

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أقدم أهالي قرية مصرية تابعة لمحافظة البحيرة على "تعذيب" لص سرق إحدى مزارع العنب. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، شخصا مقيدا بعامود كهرباء وهو معصوب العينين، وقال الناشطون إنه اللص البالغ 28 عاما.