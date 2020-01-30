صدور حكم ضد منفذ ”مذبحة البحيرة“ في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم بارتكاب الجريمة التي عرفت إعلاميا بـ“مذبحة البحيرة“، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة داخل مسكنهم، بعد قيامه بإشعال النار بجثثهم، في جريمة أثارت جدلا واسعا، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا للمتهم شريف عبدالله رجب، وإحالة أوراقه لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامه ”رأي غير ملزم للمحكمة“، وتحديد جلسة 27 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم.

وجاء حكم المحكمة بعد مطالبة فريق دفاع المتهم، بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وسماع أقوال المتهم التي أشار فيها إلى مرضه النفسي، وارتكاب الجريمة دون أن يشعر، ونيته المسبقة بقتل عمه ونجل عمه كونهما تسببا في ظلمه منذ الصغر، وليس المجني عليهم الذين استضافوه في منزلهم بحكم صلة القرابة بينهم.

وقال المتهم: إن ”أهلي ذلوني، وكنت بهرب في الأراضي الزراعية، حتى وصلت منزل المجني عليه، فأكرمني في منزله، ولم يكن لدي أي نية لقتله، وحينما اتصل بعمي ليخبره بوجودي عنده، لم أشعر بنفسي حتى انتهيت من تنفيذ الجريمة“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على 7 جثث لرب أسرة وزوجته وأبنائه في منزلهم، لتنتقل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، إلا أنه تبين اتهام المتهم ”جزار“ بارتكاب الجريمة، ليقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأسرة مكونة من 7 أفراد.