السعودية.. القبض على شاب جاهر بشرب الخمر (فيديو)

أعلن الأمن العام السعودي عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" عن إلقاء شرطة الرياض القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يفاخر بحيازته للكحول ومجاهرته بالإفطار، ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، في بيان، أنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة".

وأظهر مقطع فيديو شابا وهو يحمل عبوة خمر ويتباهى بها، فيما يعتذر موقع "إرم نيوز" عن نشر المقطع كاملا لما تخلله من ألفاظ نابية.