شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص خطفوا مقيما واعتدوا عليه (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على 3 أشخاص خطفوا مقيما واقتادوه إلى منطقة صحراوية خارج الأحياء السكنية، واعتدوا عليه جسديا ولفظيا وهددوه بذبحه وقتله بالسكين.
View this post on Instagram
في أقل من 24 ساعة.. الجهات الأمنية في #السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص، بعد أن خطفوا وافدا واعتدوا عليه في منطقة صحراوية، ووثقوا جريمتهم بالفيديو. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #trend #news #video #الرياض #جدة #جرائم #حوادث #saudi #riyadh
وبحسب وزارة الداخلية السعودية "خطف الجناة المقيم بسبب خلاف سابق بينهم، إذ تم القبض عليهم بعد أقل من 24 ساعة من انتشار مقطع فيديو وثقوا فيه فعلتهم".
وقالت الوزارة في تصريح نشرته بحسابها بموقع "سناب" إنه "سيتم تحويل الجناة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات واتخاذ اللازم معهم".
📌الجهات الأمنية في #الرياض تطيح بثلاثة أشخاص متورطين في جريمة اختطاف وتهديد نشرت عبر مواقع التواصل ..
ضبطهم تم في أقل من 24 ساعة من قبل التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض. pic.twitter.com/SS6JYi6O57
— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 16, 2020