شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص خطفوا مقيما واعتدوا عليه (فيديو)

ألقت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على 3 أشخاص خطفوا مقيما واقتادوه إلى منطقة صحراوية خارج الأحياء السكنية، واعتدوا عليه جسديا ولفظيا وهددوه بذبحه وقتله بالسكين.

وبحسب وزارة الداخلية السعودية "خطف الجناة المقيم بسبب خلاف سابق بينهم، إذ تم القبض عليهم بعد أقل من 24 ساعة من انتشار مقطع فيديو وثقوا فيه فعلتهم".

وقالت الوزارة في تصريح نشرته بحسابها بموقع "سناب" إنه "سيتم تحويل الجناة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات واتخاذ اللازم معهم".