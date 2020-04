شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص خطفوا مقيما واعتدوا عليه (فيديو)

View this post on Instagram

في أقل من 24 ساعة.. الجهات الأمنية في #السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص، بعد أن خطفوا وافدا واعتدوا عليه في منطقة صحراوية، ووثقوا جريمتهم بالفيديو.