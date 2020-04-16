اعتقال أشخاص زوروا تصاريح تنقل خلال منع التجوال في السعودية (فيديو)

اعتقال أشخاص زوروا تصاريح تنقل خلال...

ظهرت إحدى دوريات الشرطة في مقطع فيديو خلال إلقائها القبض على عدد من الأشخاص في ساعات الليل

المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عدد من الأشخاص زوروا تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجوال، وفق ما أورده الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر اليوم الخميس.

وظهرت إحدى دوريات الشرطة في مقطع فيديو خلال إلقائها القبض على عدد من الأشخاص في ساعات الليل، التي يفرض فيها حظر تجوال بالمملكة، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما أظهر المقطع عددا من تصاريح التنقل المزورة التي تم ضبطها بحوزتهم.

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